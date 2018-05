26.04.2018, USA, New York: Besucher schauen sich im «Mmuseumm», dem wohl kleinsten Museum New Yorks um. Ausgestellt werden Objekte aus dem Alltag - etwa Handys, Shampoo-Flaschen oder Glühbirnen. Zur Saisoneröffnung am 26.04.2018 versammelten sich hunderte Menschen in der Hinterhofgasse. (zu dpa "Mmuseumm»: Kleinstes Museum New Yorks eröffnet Saison" vom 27.04.2018) Foto: Christina Horsten/dpa | Verwendung weltweit Quelle: picture alliance / Christina Hor

Konfetti, Musik, Eis: Mit einer Straßenparty hat das wohl kleinste Museum New Yorks seine diesjährige Ausstellungssaison eröffnet. Das "Mmuseumm" ist in zwei Aufzugsschächten auf einer Hinterhofgasse im Szene-Stadtteil Tribeca beheimatet, die nicht viel größer als Kleiderschränke sind.



Ausgestellt werden Objekte aus dem Alltag - etwa Handys oder Glühbirnen. Zur Saisoneröffnung versammelten sich hunderte Menschen in der Hinterhofgasse, vor den Aufzugschächten bildeten sich lange Schlangen.