In Wedel gibt es jetzt Straßenschilder für Sehbehinderte, erfunden hat sie der Blinde Volker König.

Die Stadt Wedel hat ihre bisherigen Straßenschilder für Sehbehinderte umgerüstet. Die neuen Schilder sind so groß wie zwei Bauklötze, blau lackiert mit weißer Schrift. So fügen sie sich unauffällig in das Straßenbild ein. Dafür ist ihr Nutzen umso größer. In einer Höhe von 1,40m an den bereits vorhanden Pfählen der großen Schilder befestigt, können diese problemlos von sehbehinderten Personen gelesen werden. Aber auch für Rollstuhlfahrer, Kinder oder Personen, die nicht mehr gut nach oben schauen können, seien diese Schilder praktisch, erklärt der Erfinder Volker König. Damit leistet die Stadt mit ihren 33.000 Einwohnern echte Pionierarbeit.