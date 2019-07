In New York hat es ein heftiges Unwetter gegeben. Archivbild.

Quelle: Gregor Fischer/ZB/dpa

Ein Unwetter hat in New York für Überflutungen gesorgt und den Flugverkehr beeinträchtigt. An den Airports John F. Kennedy, Newark und La Guardia kam es wegen des starken Gewitters zu vielen Verspätungen.



In den sozialen Medien kursieren Videos und Fotos von Straßenzügen, die durch die starken Regenfälle überflutet wurden. Auch die New Yorker U-Bahn kam auf vielen Strecken zu spät. Das Unwetter folgte auf eine Hitzewelle mit Temperaturen von knapp 40 Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit.