Denn das Strategiepapier, mit dem Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) einer Forderung von Uno und EU gerecht werden will, setzt vor allem auf Selbstverpflichtung und Freiwilligkeit von Lebensmittelproduzenten, Handel und Verbrauchern. Und klar, "Verbraucher spielen eine große Rolle" - das sieht auch WWF-Mann Krüger so. So solle sich jeder beim Einkaufen überlegen, ob man nicht lieber 150 Gramm lose Tomaten kauft statt 400 Gramm fertig abgepackt - womit man dann auch gleichzeitig Plastikmüll sparen würde.



"Aber", so fährt Krüger im Mittagsmagazin-Interview fort, "wir haben wahnsinnig viel Potential in der landwirtschaftlichen Produktion, im Handel, aber auch in den Restaurants". Die Erzeuger etwa würden wegen übertriebener Qualitätsnormen noch zu viel aussortieren. Und der Handel müsste vor allem im Bereich der Frische-Produkte lernen, besser zu planen.