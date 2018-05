Die Umweltorganisation WWF kritisierte, die Strategie greife zu kurz, denn Einwegartikel seien nur "die Spitze des Plastikbergs". Hersteller von Verpackungen in der EU müssten stärker in die Pflicht genommen werden, außerdem fehlten in der Strategie konkrete Vorgaben für gesetzliche Regelungen zu Mikroplastik.



Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber warf der Kommission vor, sich "nur um Schnickschnack" zu kümmern. Zwar sei es "vernünftig", gegen die Verschmutzung der Meere vorzugehen. Der allergrößte Teil der Kunststoffabfälle, die dort landen, stamme aber "aus Asien und nicht aus der EU".