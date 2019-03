Google-Logo an der Konzernzentrale. Archivbild

Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Google will mit einem Streaming-Dienst für Videospiele ins Games-Geschäft einsteigen. Die Plattform mit dem Namen Stadia soll im laufenden Jahr an den Start gehen, kündigte der Internet-Konzern an.



Die Idee ist, dass die Spiele eigentlich auf Googles Servern im Netz laufen - und auf die Geräte der Nutzer über eine schnelle Internet-Verbindung übertragen werden. Zur Steuerung stellte Google einen eigenen Controller vor. Der Spielverlauf kann in Echtzeit auf YouTube übertragen werden.