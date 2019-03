Nach wie vor nimmt die Industrie den kostenlosen Musik-Konsum etwa bei YouTube ins Visier. "Eine Botschaft an all jene, die noch immer der Meinung sind, User Upload-Plattformen sollten keine höheren Lizenzen zahlen müssen: Laut aktuellen Studien konsumieren die Fans Musik zu etwa gleichen Zeitanteilen über Audio- und Video-Streaming-Angebote", erklärte Drücke. Das schlage sich jedoch mitnichten im Umsatz nieder. "Während Audio-Streaming inzwischen für bald 50 Prozent der Brancheneinnahmen steht, fließen durch die über Video-Dienste gestreamte Musik gerade einmal 2,4 Prozent an die Kreativen und ihre Partner zurück."