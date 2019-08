Filme stehen in einem Regal in einer Videothek. Archivbild

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Noch gibt es Videotheken in Deutschland, aber ihre Zukunft ist unsicher. Laut dem Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in Deutschland (IVD) sank die Zahl der Betriebe allein von 2014 bis 2018 von 1.544 auf 440.



"Die Anzahl der Abspielgeräte nimmt bei der jüngeren Generation ab", sagte Wirtschaftswissenschaftler Oliver Budzinski von der TU Ilmenau. So kämpfen die analogen Videotheken im Zeitalter von Streaming noch mehr ums Überleben. IVD-Vorstand Jürgen Weinrich sieht zudem Online-Piraterie als Problem.