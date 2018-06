Ein Fahrzeug der Bundespolizei sperrt einen Weg bei Ilsenburg ab. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Unbekannte haben einen Anschlag auf eine Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Goslar verübt. Bei Ilsenburg legten sie brennende Reifen ins Gleis, beschädigten Kabelschächte und kippten Flüssigbeton aus. Das teilte die Bundespolizei mit.



Ein Fahrdienstleiter bemerkte dank Notfallanzeigen, dass an der Strecke etwas nicht stimmt. Diese wurde sofort gesperrt, so dass kein Zug in Gefahr geriet. Untersucht wird nun, ob es einen Zusammenhang zu einer in Goslar geplanten Demonstration gibt.