Kurz vor ihrem runden Geburtstag ist sie in der zweiten Staffel der HBO-Serie "Big Little Lies" an der Seite von Reese Witherspoon und Nicole Kidman zu sehen. Sie spielt die Schwiegermutter von Kidmans Figur. "Sie verwandelt sich einfach", schwärmte Witherspoon kürzlich über Meryl Streep in der "Ellen DeGeneres"-Talkshow. Sie ist "unglaublich", setzte DeGeneres drauf. Und sie ist nach wie vor sehr gefragt, was im sonst so schnelllebigen Hollywood längst keine Selbstverständlichkeit ist.