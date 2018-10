Die Post gehört zu den Herstellern von E-Autos in Deutschland. Quelle: Oliver Berg/dpa

Zusammen mit dem Autobauer Ford startet die Deutsche Post in Köln die Serienfertigung eines E-Transporters. Der Streetscooter XL werde ein Ladevolumen von rund 200 Paketen haben, sagte ein Ford-Sprecher in Köln. Das Fahrzeug soll mit einer Jahreskapazität von rund 3.500 Stück von 180 Mitarbeitern gebaut und zunächst ausschließlich von der Post genutzt werden.



Der Autozulieferer Bosch kündigte gleichzeitig an, die Vermietung von Streetscooter-Modellen der Post zu testen, die es schon gibt.