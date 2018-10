Mit Bussen wurden Passagiere zu anderen Flughäfen gebracht. Quelle: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Der Streik der Gepäckarbeiter am Brüsseler Flughafen verdirbt vielen Urlaubern den Ferienbeginn in Belgien. Nach Angaben des Flughafens sollten 110 von 550 Verbindungen gestrichen werden. Die Verhandlungen zwischen dem Dienstleister Aviapartner und den Gewerkschaften blieben zunächst ergebnislos, berichtete die Nachrichtenagentur Belga.



Der spontane Ausstand hatte am Donnerstag begonnen und soll bis Sonntagmorgen um 6.00 Uhr andauern. Bereits am Freitag waren rund 130 Verbindungen betroffen.