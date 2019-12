Pendler warten in Paris an einem Bahnsteig auf eine U-Bahn.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Am zweiten Wochenende in Folge sollen in Frankreich die Streiks gegen die geplante Rentenreform fortgesetzt werden. Für Samstag werde mit starken Störungen im Nahverkehr gerechnet, teilte der Pariser Verkehrsbetrieb RATP mit.



Frankreichs Umwelt- und Verkehrsministerin hat die Angestellten der Verkehrsbetriebe aufgefordert, ihren Streik gegen die geplante Rentenreform zu beenden. Dass sich der Streik möglicherweise bis Weihnachten ziehen könnte, nannte Elisabeth Borne erneut "unverantwortlich" von den Gewerkschaften.