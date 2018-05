heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Ein Streik bei der Athener U-Bahn hat für ein Verkehrschaos in der Stadt gesorgt. Mit dem 24-stündigen Ausstand bei den zwei wichtigsten U-Bahnen protestierten die Beschäftigten nach Gewerkschaftsangaben gegen Privatisierungspläne und Personalengpässe sowie den Mangel an Ersatzteilen.



Wegen des Arbeitskampfes steckten mehrere zehntausend Menschen stundenlang in Staus fest. Im Verkehrsministerium hieß es, mit der Aktion sorgten die Gewerkschaften nur für Ärger für die Einwohner.