Rund 30 Prozent der Air-France-Flüge mussten gestrichen werden. Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Ein Streik bei der Fluggesellschaft Air France hat am Samstag den Luftverkehr in Frankreich beeinträchtigt. Rund 30 Prozent der Air-France-Flüge fielen aus, betroffen waren Verbindungen im In- und Ausland. Kunden konnten ihre Tickets kostenfrei umtauschen.



Der Konflikt dauert seit Februar an. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt für die Air-France-Beschäftigten. Das Management hatte ein Prozent angeboten. Für kommenden Dienstag und Mittwoch sind weitere Streiks angekündigt.