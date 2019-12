Flugbegleiter der Gewerkschaft Ufo.

Bundesweit fallen am Montag, Dienstag und Mittwoch über 170 Germanwingsflüge wegen des geplanten Streiks der Flugbegleiter aus. Das geht aus der Eurowings-Internetseite hervor. Germanwings führt seine Flüge für Eurowings aus.



Betroffen sind vor allem innerdeutsche Flüge, aber auch einige nach Österreich und in die Schweiz. Ausfälle gibt es vor allem an den Flughäfen Köln-Bonn, München, Hamburg und Berlin-Tegel. Am Freitag hatte die Kabinengewerkschaft Ufo die Flugbegleiter von Germanwings zu einem dreitägigen Streik aufgerufen.