Ryanair sagt wegen Streiks weitere Flüge für Freitag ab. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Wegen der Teilnahme der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) an einem Streik beim Billigflieger Ryanair sollen nach Unternehmensangaben weitere 35 bis 45 Flüge von und nach Deutschland ausfallen. Das wären nur rund 10 Prozent des geplanten Programms.



Wegen der Streiks in anderen Ländern hatte Ryanair schon 150 von 2.400 Flügen abgesagt. Ryanair rechnet damit, dass sich die Gewerkschaft Verdi an dem Ausstand beteiligen wird. Die wollte sich erst im Laufe des Tages äußern.