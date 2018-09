Die nächsten beiden Tage wird es nicht nur Streiks in zwei Uniklinken geben, sondern auch eine Demo, zu der zahlreiche Pfleger aus ganz Deutschland anreisen. Hintergrund: am Mittwoch beginnt in Düsseldorf eine zweitägige Gesundheitsministerkonferenz. Diese Gelegenheit will ver.di nutzen, um Gesundheitsminister Jens Spahn klarzumachen: "Es reicht: Der Fachkräfte-Mangel muss endlich ein Ende haben!"



Ver.di hat in den letzten Monaten eine erschreckende Statistik erstellt: So schiebt das Personal an deutschen Kliniken 35,7 Millionen Überstunden vor sich her, das entspricht 32,5 Überstunden pro Beschäftigtem. Anders ausgedrückt: es müssten 22 Prozent mehr Pflegestellen in den Krankenhäusern geschaffen werden. Und in der Altenpflege sieht es nicht besser aus, im Gegenteil. Altenpfleger verdienen meist weniger als Krankenpfleger, deshalb kommt auch Daniela Höfer aus Siegen am Mittwoch nach Düsseldorf zur Demonstration.