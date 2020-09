Ein bewölkter Himmel hinter dem Eiffelturm. Archivbild

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Wegen des Streiks gegen die Rentenreform bleibt der Eiffelturm erneut geschlossen. Der Vorplatz sei aber geöffnet, twitterte die Pressestelle des weltberühmten Pariser Wahrzeichens. Gewerkschaften hatten zu einem neuen Massenprotest aufgerufen, ein Demonstrationszug sollte am Nachmittag am Pariser Ostbahnhof starten. Auch in anderen Städten wie Nizza oder Marseille gingen die Menschen auf die Straße.



Es ist bereits der neunte Massenprotest seit Anfang Dezember. Zuletzt war der Zulauf bei den Demos aber rückläufig.