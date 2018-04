Wie eine schwarze Wolke hängt außerdem der angekündigte Bahnstreik, der am 3. April beginnen soll, am Horizont. Denn zwei Tage pro Woche, auch an den langen Maiwochenenden, wollen die Eisenbahner den Verkehr lahmlegen. Gründe? Macron will den Sonderstatus der Lokführer abschaffen, Verbindungen einstellen und Teile des Netzes privatisieren. Eine Reform, an der schon viele gescheitert sind, die heute aber 69 Prozent der Franzosen positiv bewerten.