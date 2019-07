Der Flugbegleitergewerkschaft Ufo dagegen dürfte, nach dem internen Machtkampf mit den Rücktritten mehrerer Vorstände, an einer inneren Stabilisierung gelegen sein, die den Mitgliedern signalisiert, dass man durchaus handlungsfähig ist. Jedenfalls aber ist das ein realer Haufen an Problemen, hinter dem Lufthansa und Eurowings sich verschanzen und in Deckung gehen können. In dieser Gemengelage ist es schwierig herauszufinden, welche Seite "im Recht" ist.