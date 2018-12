Ryanair-Chef O'Leary ist mit Streikdrohungen konfrontiert.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair lehnt Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) trotz Streikandrohung kategorisch ab. In keinem Fall werde man mit VC verhandeln oder die Gewerkschaft anerkennen, hieß es in einem Statement der Billig-Airline.



Man gehe davon aus, dass es sich um reine Öffentlichkeitsarbeit der Pilotenvereinigung handle, hieß es weiter in dem Statement. Wenn es zu Streiks kommen sollte, werde man sich damit "frontal" auseinandersetzen.