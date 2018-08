Die Billigflieger werden nun zu Opfern des durch sie angefachten Wachstums: So viele Piloten, wie plötzlich benötigt, lassen sich in so kurzer Zeit nicht ausbilden. Die Flugzeugführer benötigen eine hochstandardisierte Lizenz. Deshalb ist es eher schwierig, auf Arbeitskräfte aus Billiglohnländern zurückgreifen, wie es Ryanair angedroht hatte. Der Nachwuchs ist knapp, viele erfahrene Flugkapitäne scheiden aus Altersgründen aus. "Die kann man nicht so schnell ersetzen", sagt Großbongardt. Alle diese Kostenfaktoren aber kann man nur bedingt mit Fortschritten bei der Produktivität auffangen.



Dennoch äußert sich der Luftfahrtexperte überzeugt, dass das Modell grundsätzlich Bestand habe: Die Menschen hätten sich an das billige Reisen gewöhnt, sie richteten ihre Lebensumstände darauf ein, etwa weil immer mehr Menschen häufiger Wochenendtrips buchten - oder junge Menschen ihre Studienorte auch danach aussuchten, ob sie schnell mit dem Flugzeug nach Hause gelangen können. Der immer noch starke Wettbewerb vor allem auf beliebten Strecken dürfte nicht zu exorbitanten Preissteigerungen führen. "Selbst wenn ein Ticket im Schnitt 59 statt 49 Euro kostet, dürfte das für die meisten Passagiere keine so große Rolle mehr spielen", vermutet Großbongardt. Billigfliegen werde auf Kurzstrecken das wesentliche Modell bleiben.