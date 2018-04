Am dritten Warnstreiktag in Folge bleiben in vielen Kommunen Kitas und Stadtverwaltungen geschlossen. Mancherorts arbeiten Müllentsorger und Stadtreiniger nicht. Auch in Krankenhäusern waren Einschränkungen des Betriebs angekündigt. Bundesweit legen Zehntausende Beschäftigte des Bundes und der Kommunen ihre Arbeit nieder. Besonders stark betroffen war am Donnerstagmorgen der Nahverkehr in Niedersachsen und im Großraum Stuttgart.