Ein Demonstrant in Marseille hält eine Rauchfackel.

Quelle: Louai Barakat/IMAGESLIVE via ZUMA Wire/dpa

Der Protest gegen die Rentenreform in Frankreich dauert an: Auch heute kam es im ganzen Land im Nah- und Fernverkehr erneut zu massiven Behinderungen. Auch am Wochenende soll es wieder erhebliche Störungen bei der Bahn geben.



Während die Gewerkschaften die nächste Massendemonstration planen und zu neuen Streiks aufrufen, verteidigt die Regierung ihre Reformpläne. Mit der Rentenreform will die Mitte-Regierung Privilegien für bestimmte Berufsgruppen wie die Eisenbahner beim Rentenalter auf längere Sicht beenden.