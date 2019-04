Flugausfälle wegen Streiks im spanischen Luftverkehr. Archvibild

Kurz vor Ostern drohen Reisenden in Spanien Flugausfälle und Wartezeiten am Flughafen Madrid Barajas. Nachdem das Sicherheitspersonal des Airports bereits am Freitag in einen unbefristeten Streik getreten waren, legten heute auch die Mitarbeiter der Regionalfluggesellschaft Air Nostrum landesweit die Arbeit nieder.



Zunächst soll drei Tage lang gestreikt werden. Bis zum Mittwoch würden voraussichtlich 148 Flüge gestrichen, betroffen seien 10.000 Passagiere, teilte die Airline mit.