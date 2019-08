Ryanair-Piloten im Streik (Archiv).

Gleich in mehreren Ländern Europas drohen Fluggästen zur besten Urlaubszeit Unannehmlichkeiten durch Streiks. Das Sicherheitspersonal am Flughafen von Barcelona trat in einen unbefristeten Streik. Allein am Freitag sollten dort etwa 1.000 Flüge mit insgesamt 185.000 Passagieren abgefertigt werden.



In Großbritannien und Irland sind es die Ryanair-Piloten, die auf Konfrontationskurs mit ihrem Arbeitgeber gehen. Sie fordern unter anderem höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen