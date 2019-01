Am höchsten liegen sie in den westlichen Bundesländern als auch in Berlin/Brandenburg mit Tarifen von bis zu 17,16 Euro brutto, am niedrigsten sind sie in den östlichen Bundesländern mit einheitlich 14,70 Euro je Stunde. Diese Tarife werden nun zum ersten Mal bundeseinheitlich verhandelt. Das soll nach dem Willen der Gewerkschaften auch zu einem einheitlichen Stundenlohn führen, dazu hat Verdi einen Stundensatz von 20 Euro brutto ohne Zuschläge vorgeschlagen, der dbb einen von 19,50 Euro. Das entspräche einem Plus zwischen 16 und 55 Prozent. Die Arbeitgeber bieten bisher eine gestaffelte Lösung an je nach Tätigkeitsbereich und Bundesland. So sollen die am besten verdienenden Mitarbeiter etwa in Baden-Württemberg zwei Prozent mehr erhalten, die in den östlichen Bundesländern bis zu 6,4 Prozent. Die Angleichung der Löhne für die ostdeutschen Beschäftigten – das sind 1.500 der etwa 23.000 Beschäftigten – soll über fünf Jahre gestreckt werden.