Streit in Köthen endet tödlich. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen in Sachsen-Anhalt ist ein 22 Jahre alter Mann gestorben. Zwei Afghanen wurden festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bei dem Toten handelte es sich um einen deutschen Staatsbürger.



Der 22-Jährige starb laut Polizei an akutem Herzversagen. Dieses stehe nicht "im direkten kausalen Zusammenhang mit den Verletzungen". Am Abend beteiligen sich etwa 500 Menschen an einem Marsch rechter Gruppierungen.