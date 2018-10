Diese Gelegenheit würde ein neuer, ein vierter Anbieter gerne nutzen: Auch 1&1 möchte eine 5G-Frequenz ersteigern und 5G-fähige Mobilfunkmasten in Deutschland aufbauen, so zumindest das Versprechen. Doch bis 1&1 ein eigenes Mobilfunknetz in Deutschland aufgebaut hat, dürften Jahre vergehen. "Wenn Sie ein neues Netz aufbauen, dann bauen Sie das nicht in einem Schlag bundesweit auf. Sie fangen in einem ersten Ort an", sagt der Vorstandsvorsitzende von 1&1, Ralph Dommermuth. Gerade in dieser Aufbauphase am Anfang sei 1&1 auf die bisherigen Netzbetreiber wie Telekom oder O2 angewiesen. "Ein neuer Anbieter muss die Netze bestehender Anbieter kostenpflichtig nutzen können", sagt er.