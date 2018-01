Nach einem inhaltlichen Scharmützel vor allem zwischen Grünen und FDP in der vergangenen Woche gab es zuletzt Streit über ein Interview von FDP-Chef Christian Lindner, in dem dieser den Grünen ein "Konjunkturprogramm für die AfD" vorwarf. Daraufhin sprach Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner am Abend von "Pöbelei". In der "Berliner Zeitung" legte Grünen-Chefin Simone Peter dann nach und sprach gar von "populistischen Pöbeleien" - worauf sich dann wieder FDP-Vize Wolfgang Kubicki äußerte. "In diesem Klima kann nichts gedeihen", warnte er die möglichen Koalitionspartner gegenüber der Nachrichtenangentur reuters.