Das Problem: Die CDU will genau das nicht. Sie sitzt in dem Zug, der der CSU entgegenrollt. Kanzlerin Merkel betont in ihrer Pressekonferenz, gut 600 Kilometer von Seehofer entfernt, dass sie ihren Bundesinnenminister zwar unterstützt. Zumindest darin, Flüchtlinge mit Einreisesperre direkt an der Grenze abzuweisen. Seine zweite Stufe aber widerspricht ihrem Lösungsansatz: Dass nämlich die Zuwanderung eine gemeinsame Aufgabe Europas ist, die sie nur unter drei Bedingungen lösen will: "nicht unilateral, nicht unabgestimmt, nicht zulasten Dritter". Sollte Seehofer Anfang Juli die zweite Stufe der Zurückweisungen in Kraft setzen, "ist das eine Frage der Richtlinienkompetenz", sagt Merkel. Will heißen: Sie müsste Seehofer entlassen, die Koalition stünde vermutlich vor dem Ende. Das Ziehen dieser Karte, was Beobachter schon für heute erwartet hatten, könnte also in zwei Wochen passieren. Darauf anlegen will es auch die CDU nicht. "Jeder weiß, dass die Gemeinschaft von CDU und CSU ein sehr, sehr hohes Gut ist", sagt Merkel.