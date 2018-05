Ein Polizeieinsatz in Südhessen endete für einen Mann tödlich Quelle: Alexander Keutz/dpa

Bei einer versuchten Festnahme hat die Polizei in Südhessen auf einen bewaffneten Mann geschossen und ihn dabei tödlich verletzt. Der Mann hatte ein langes Messer bei sich. Zu dem Schuss kam es laut Polizei bei der versuchten Festnahme am frühen Samstagmorgen in Mörfelden-Walldorf.



Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Mann zuvor mit einem 24-Jährigen gestritten, der dabei Schnittverletzungen erlitten hatte. Die Polizei entdeckte den Tatverdächtigen schließlich vor einer Gaststätte.