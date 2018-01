Trump ist rechtlich verpflichtet, bis Sonntag dem Parlament mitzuteilen, ob Iran das 2015 abgeschlossene Atomabkommen einhält oder nicht. An der Einigung über das Abkommen war neben der Islamischen Republik und den fünf UN-Vetomächten auch Deutschland beteiligt. Die Verbündeten der USA haben Trump gedrängt, zum Atomabkommen zu stehen. Der US-Präsident hat in der Vergangenheit das Abkommen wiederholt als das schlechteste in der US-Geschichte bezeichnet.