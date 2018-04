Die GroKo streitet weiter über technische Diesel-Nachrüstungen. Quelle: Marijan Murat/dpa

Der Kurs in der Dieselkrise wird zum Zankapfel in der Großen Koalition. Die SPD pocht auf technische Nachrüstungen für ältere Dieselfahrzeuge. Sie sei verwundert, dass Kanzlerin Merkel und Verkehrsminister Scheuer offenbar Automobilhersteller ohne Not aus der Verantwortung entließen, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Kirsten Lühmann.



Merkel hatte sich skeptisch zu umfangreichen Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen geäußert, ebenso wie zuvor bereits Scheuer.