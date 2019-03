So reagierten führende SPD-Politiker am Sonntag enttäuscht auf das Konzept, das Kramp-Karrenbauer den jüngsten Reformvorschlägen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für die Europäische Union entgegensetzen will. SPD-Chefin Andrea Nahles betonte dazu in der ZDF-Sendung "berlin direkt": "Die europapolitischen Vorschläge von Macron sind aus unserer Sicht begrüßenswert."