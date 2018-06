Am Vorabend hatten Bundeskanzlerin Merkel und Horst Seehofer (CSU) den Streit um den Migrationsplan auszuräumen versucht. Seehofer will Flüchtlinge direkt an der Grenze zurückweisen können, Merkel dringt auf eine gesamteuropäische Lösung. Auf einen Nenner kamen sie nicht. Am Morgen informiert Merkel das Präsidium ihrer Partei in einer Schaltkonferenz über das Nicht-Ergebnis. Alle sind für Merkels europäischen Weg - bis auf Jens Spahn. Er soll es auch gewesen sein, der darauf besteht, die Fraktionen einzuberufen und über das Thema zu diskutieren. Die Abgeordneten erfahren erst gegen 10 Uhr, dass die laufende Bundestagssitzung unterbrochen werden soll, um in getrennten Fraktionssitzungen zu beraten.