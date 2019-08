Dienstwaffe eines Polizisten in Niedersachsen. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Polizist hat einen 20 Jahre alten Mann in Stade erschossen. Der junge Mann habe die Beamten mit einer Hantelstange aus Eisen attackiert, teilte die Staatsanwaltschaft Stade mit. Sie leitete routinemäßig ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags ein.



Die Polizei war am Samstagabend gerufen worden, weil sich zwei Menschen in einer Flüchtlingsunterkunft stritten. Die Beamten setzten zunächst Pfefferspray ein. Dies habe aber keine Wirkung gezeigt. Daher habe ein Polizist auf den Angreifer geschossen.