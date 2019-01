Griechische und mazedonische Flagge (Archiv).

Quelle: Alexandros Vlachos/ANA-MPA/dpa

Das mazedonische Parlament hat die Umbenennung des Landes in Nord-Mazedonien beschlossen. Für die Verfassungsänderung stimmten 81 der 120 Abgeordneten, womit die Zweidrittelmehrheit erreicht wurde.



Die Umbenennung ist eine Voraussetzung dafür, dass Mazedonien den Namensstreit mit Griechenland beilegen kann. Damit würde der Weg in Nato und EU frei, was Athen bislang blockiert hat. Griechenland bestand auf einer Änderung, weil eine Provinz ebenfalls den Namen Mazedonien trägt.