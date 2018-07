Aluminiumbarren in einem Lager. Symbolbild Quelle: Guido Kirchner/dpa

Kanada kontert die Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium mit Gegenmaßnahmen. Der sich ausweitende Handelsstreit mit Washington wird damit weiter befeuert. Außenministerin Chrystia Freeland kündigte Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus den USA im Wert von umgerechnet zehn Milliarden Euro an.



Die Zölle sollen am Sonntag in Kraft treten. "Kanada hat keine Wahl, als mit einer maßvollen, gegenseitigen Dollar-für-Dollar-Antwort zurückzuschlagen", sagte Freeland.