Der Hubschrauber, in dem die Soldaten flohen. Quelle: Dimitris Alexoudis/ANA-MPA/dpa

Athen wird die acht türkischen Soldaten, die 2016 während des gescheiterten Putschversuchs in der Türkei nach Griechenland geflohen waren und dort Asyl beantragt haben, nicht ausliefern. Dies gelte unabhängig dessen, ob sie in Griechenland Asyl bekommen oder nicht, erklärte ein griechischer Regierungssprecher.



Der Fall führt immer wieder zu Spannungen zwischen Athen und Ankara. Einer der acht Soldaten hatte am Freitag Asyl erhalten. Diese Entscheidung hatte Ankara scharf verurteilt.