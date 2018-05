Der UN-Sicherheitsrat hatte im September als Reaktion auf den bisher stärksten nordkoreanischen Atomtest eine Resolution verabschiedet, die den Handel mit Nordkorea von Schiff zu Schiff verbietet. Unter dem Vorwurf, im Oktober heimlich 600 Tonnen Mineralölprodukte auf ein Schiff aus Nordkorea umgeladen zu haben, hält Südkorea gegenwärtig sogar ein unter der Flagge Hongkongs fahrendes Schiff fest. Die "Lighthouse Winmore" sei beschlagnahmt und inspiziert worden, als sie am 24. November wieder den Hafen von Yeosu in Südkorea angefahren habe, bestätigte das Außenministerium in Seoul. Das Schiff war nach südkoreanischen Berichten von der taiwanesischen Firma Billions Bunker Group gechartert worden. Am 11. Oktober sei es in Yeosu gewesen, um japanische Ölerzeugnisse aufzunehmen. Als Ziel sei Taiwan angegeben worden. Doch seien die Ölprodukte in internationalen Gewässern auf das nordkoreanische Schiff "Sam Jong 2" und drei weitere Schiffe umgeladen worden. Die "Lighthouse Winmore" soll demnach etwa sechs Monate in Südkorea bleiben müssen.