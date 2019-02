Merkel stärkt EU-Kommissionschef Juncker den Rücken. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa-pool/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach den Attacken des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban auf die europäische Migrationspolitik eindeutig hinter EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestellt. Sie wolle dazu nur sagen, dass "Jean-Claude Juncker meine volle Solidarität hat", sagte Merkel in Berlin auf eine entsprechende Frage.



Die Führung der Unionsfraktion im Bundestag hat den Verbleib von Orbans Partei in der Europäischen Volkspartei in Frage gestellt.