Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy im Senat Quelle: Paul White/AP/dpa

Die spanische Regierung hat die Absetzung der Regionalregierung in Barcelona beschlossen. Das gab der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy nach einem außerordentlichen Treffen des Ministerrats am Freitagabend in Madrid bekannt.



Die Absetzung und weitere beschlossene Maßnahmen werden mit der Veröffentlichung im spanischen Amtsblatt wirksam. Zuvor hatte der spanische Senat eine Entmachtung der katalanischen Regionalregierung und andere Zwangsmaßnahmen gebilligt.