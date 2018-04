NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Archivbild Quelle: Uncredited/AP/dpa

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert im Umgang mit Russland ein entschiedenes Handeln der Mitgliedsstaaten. "Es wird wichtig sein, Moskau weiter zu zeigen, dass es Konsequenzen hat, wenn Russland sich so verhält wie auf der Krim, wenn Russland hinter Cyber-Attacken steckt und internationale Regeln verletzt", sagte er in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".



Zudem unterstütze Russland das Regime von Baschar al-Assad in Syrien und modernisiere sein Atomwaffenarsenal.