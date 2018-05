Archiv: Ein UN-Waffeninspektor sammelt Proben in Syrien Quelle: dpa

Der Ärger ist sichtlich groß: "An meine russischen Freunde, der nächste Chemiewaffen-Angriff geht auf eure Kappe", sagte Nikki Haley, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Zuvor hatte Russland per Veto vorerst verhindert, dass die Untersuchungen zu den Chemiewaffen-Einsätzen in Syrien weiterlaufen. Russland selbst warf den USA vor, eine Show inszeniert zu haben: Man habe zeigen wollen, dass Moskau "im politischen Prozess in Syrien nicht vertraut werden kann", sagte Botschafter Wassili Nebenzia.