Diese Steuer, so argumentierte heute AfD-Abgeordneter Keuter, sei nie zweckgebunden für die deutsche Einheit gewesen. Sie sei eine Ergänzungsabgabe, die laut dem Bundesrechnungshof nur vorübergehend und zur Deckung besonderer Ausgaben erlaubt sei. Deswegen, so Keuter, müsse der der Soli "sofort weg und zwar für alle Bürger". Dafür ist auch die FDP, die per Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eine komplette Abschaffung erreichen will. Die Bundesregierung begehe "offenen Verfassungsbruch", kritisierte Dürr. Vor allem der Mittelstand und Sparer würden nicht entlastet, da Kleinsparer, GmbHs und KGs weiterhin die Steuer leisten müssen. Kay Gottschalk von der AfD beklagte ebenso, die Bundesregierung raube dem Mittelstand so die Möglichkeit zur Eigenfinanzierung. Es sei "heuchlerisch", immer wieder den Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft zu loben.