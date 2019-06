Schaper: Trotzreaktion trifft es ganz gut, denn der Iran hat nicht das bekommen, was ihm versprochen wurde. Die Hauptmotivation für den Iran war ja die Aufnahme von Wirtschaftsbeziehungen. In Europa und in den USA saßen die Firmen schon in den Startlöchern und wollten lukrative Verträge abschließen. Die Bevölkerung hat gehofft, dass ihre Notlage bald vorbei sein würde. Trump will aber einen Regime Change: Er setzt die iranische Führung massiv unter Druck. Dabei hat sich Teheran bislang an das Abkommen gehalten - die USA waren es, die vertragsbrüchig wurden.