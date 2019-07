Die Autobahn am Brenner. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach einem Experten-Treffen in Brüssel zum Verkehr auf dem Brenner in Tirol gibt es Streit über die Interpretation der Verhandlungsergebnisse. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach von einem erneuten "Foul aus Österreich vom Tiroler Landeshauptmann Platter."



Der Tiroler Landeschef Günther Platter hatte das Treffen als ersten Schritt in Richtung einer Korridormaut interpretiert. Von Scheuers Angriff zeigte er sich "mehr als verwundert", Scheuer "eskaliere vollkommen".