In Deutschland gibt es eine Debatte zum Zentralabi. Archivbild

Quelle: Felix Kästle/dpa

Eine deutliche Mehrheit in Deutschland ist für ein Zentralabitur. In einer YouGov-Umfrage für die dpa sprachen sich 80 Prozent dafür aus, dass Abiturienten im ganzen Land einheitliche Prüfungen vorgelegt bekommen. Nur jeder Zehnte lehnt das ab.



Im Frühjahr war die Abitur-Debatte wieder neu aufgeflammt, weil Schüler in Teilen des Landes sich über zu schwere Mathe-Aufgaben beschwert hatten. Politiker verschiedener Parteien hatten sich für ein Zentralabi ausgesprochen. Widerstand kam vor allem aus Bayern.